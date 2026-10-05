Почти 80 тысяч человек приняли участие в пяти крупных осенних забегах в Москве

С начала осеннего сезона в Москве прошло пять крупных беговых мероприятий, которые собрали почти 80 тысяч участников.
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