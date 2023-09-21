Льюис Хэмилтон: «Если «Ред Булл» не окажется в 30 секундах впереди на Гран-при Японии, значит, что-то не так»

По мнению пилота «Мерседеса», чемпионы «Формулы-1» не повторят провал Гран-при Сингапура. «Я бы сказал, если они не окажутся в 30 секундах впереди, как было в прошлом, значит, что-то не так.
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