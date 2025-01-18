Основатели театра «Зазеркалье» Александр Петров и Павел Бубельников удостоились наград за заслуги перед Санкт-Петербургом

По поручению губернатора Александра Беглова их вручил председатель Комитета по культуре Федор Болтин Председатель Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин по поручению губернатора Александра Беглова вручил награды за заслуги перед Санкт-Петербургом народным артистам России, основателям театра «Зазеркалье», Александру Петрову и Павлу Бубельникову, рассказали в пресс-службе Комитета.
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