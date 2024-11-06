Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым

В онлайн-кинотеатре PREMIER 7 ноября выходит судебная ретро-драма «Плевако» Анны Матисон с Сергеем Безруковым в титульной роли, где тема женской эмансипации и домашнего насилия занимает не последнее место.
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