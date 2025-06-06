Санкт-Петербург открывает двери: в сентябре стартует IX Международный бизнес-форум недвижимости

В Санкт-Петербурге пройдет масштабное событие для профессионалов рынка недвижимости. С 9 по 12 сентября 2025 года в городе состоится IX Международный бизнес-форум недвижимости, который развернется на площадке конгресс-центра отеля «Космос Прибалтийская».