Санкт-Петербург открывает двери: в сентябре стартует IX Международный бизнес-форум недвижимости

В Санкт-Петербурге пройдет масштабное событие для профессионалов рынка недвижимости. С 9 по 12 сентября 2025 года в городе состоится IX Международный бизнес-форум недвижимости, который развернется на площадке конгресс-центра отеля «Космос Прибалтийская».
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