Хуситы заявили об обстреле британского эсминца в Красном море

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" с помощью баллистических ракет обстреляли эсминец HMS Diamond военно-морских сил (ВМС) Великобритании в Красном море, а также два коммерческих судна в Аравийском море.
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