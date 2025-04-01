Российский танкист после подрыва на мине взял в плен военнослужащего ВСУ

Механик-водитель танка Т-80, младший сержант Максим Григорьев в ходе выполнения боевой задачи в поселке Скудное в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оказался вынужден покинуть машину из-за ее подрыва на мине и попал в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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