Российский танкист после подрыва на мине взял в плен военнослужащего ВСУ

Механик-водитель танка Т-80, младший сержант Максим Григорьев в ходе выполнения боевой задачи в поселке Скудное в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оказался вынужден покинуть машину из-за ее подрыва на мине и попал в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ).