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Российский танкист после подрыва на мине взял в плен военнослужащего ВСУ

Российский танкист после подрыва на мине взял в плен военнослужащего ВСУ

Механик-водитель танка Т-80, младший сержант Максим Григорьев в ходе выполнения боевой задачи в поселке Скудное в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оказался вынужден покинуть машину из-за ее подрыва на мине и попал в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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