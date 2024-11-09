Уборочная пора: продажи снегоочистителей в России выросли втрое

Владельцы загородных домов и автомобилей начали готовиться к снежной зиме, предсказанной синоптиками: в начале ноября значительно вырос спрос на технику для борьбы со снегом, рассказали «Известиям» представители ритейла.
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