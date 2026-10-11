More School Cafeterias Are Getting A MAHA Makeover Authored by Aaron Gifford via The Epoch Times, In Cleveland, new students at several schools across the city were pleasantly surprised by their cafeteria last month.
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