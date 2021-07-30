Забрать ребенка от бывшей жены...

Стерва & К°ПолитикаЗабрать ребенка от бывшей жены... После развода супругов дети, как правило остаются с мамой. Так принято и так считается правильным по умолчанию.Вернуться к статье153НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЗолотаревВ матриархальном государстве с антисемейными законами дети являются заложниками, а отцы ресурсом причем сменным.Анна AnmiМужики, вы достали со своими жалобами! Стонете в 10 раз больше, чем деффка при месячных! Не нравится - так меняйте ситуацию - в правительстве, вообще-то 90% мужиков сидят!)))Александр ЗолотаревУважаемая, сообщаю вам что Мужики на барина пашут, а Аленей, каблуков и баборабов хватает и не только в правительстве. Следите за тестостероном и все у вас получиться, наверно.Лариса СергеевнаПри желании отцы могут стать основным "ресурсом." Однако почему то не хотят забирать детей себе. И не надо про "бабосуды" и "кривосудие". Кто хочет реально, а не для того, чтобы отомстить бывшей, добиваются своегоАнна Anmiа вы - типа барин? Только трендеть в инете и можете (((Александр ЗолотаревНет я не барин. Я мужчина.Анна AnmiХоспади, очередной стон отца, который хочет написать гадость о "бывшей"! ))))))))))))) Если верить его плачу, сын и так живет у него - чего ему надо???? Поплакаться в жилетку? Этот так называемый папаша хоть что-то умеет кроме как плакаться?))))))Александр ЗолотаревИ правильно делает. В начале было слово!, а об обозревших милфах, фемках, бабосудах и кривосудии можно и нужно писать. Примените эту ситуацию на себя, а сообщество с вас похихикает. Подумаешь мамочку на деньги разводят только за то что она мать. Хе хе.Анна AnmiВ начале было слово - только у мужиков (ах, пардонте - у барина!)))) - ничего дальше слова не идет.Александр ЗолотаревВы даже не понимаете разницы между значением слова мужик и мужчина, зато четко знаете что для женщины баба это оскорбление. Двойные стандарты, и так у баб во всем и всегда.ДенисСын без матери – полсироты, а без отца – круглая сирота.Лариса СергеевнаЛично знаю двоих мужчин, которые отсудили себе детей. Один двоих сыновей 8 и 10 лет, у второго трое. Сыновья 7 и 13 и дочь 10 лет. Жены не алкашки, у первого даже работает каким то там директором в торговых сетях. Не очень легко, но они хотели, и они добилисьАнна Anmiвот и я считаю - если мужику реально ребенок нужен, он добьется своего! А наши только на сайте стонут!))White VolgaС 10 лет ребенок вправе выбирать, с кем он хочет жить.Александр ЗолотаревС 14Комментировать
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