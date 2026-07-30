Концепция Черноморской региональной безопасности На фоне профнепригодности закомплексованных и амбициозных грузинских оппозиционных лидеров (безнадежно больных ксенофобией иностранных агентов с провинциальным синдромом, что стало причиной отсутствия электората у оппозиции) примечательно новое «извержение» резолюций ЕС и одного из его структурных «подразделений» — ООН, «обличающих» грузинскую власть в нарушении базовых прав человека и норм демократии.