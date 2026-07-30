НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

88 подписчиков

Арно Хидирбегишвили: Западный терроризм опаснее восточного

Арно Хидирбегишвили: Западный терроризм опаснее восточного

Концепция Черноморской региональной безопасности На фоне профнепригодности закомплексованных и амбициозных грузинских оппозиционных лидеров (безнадежно больных ксенофобией иностранных агентов с провинциальным синдромом, что стало причиной отсутствия электората у оппозиции) примечательно новое «извержение» резолюций ЕС и одного из его структурных «подразделений» — ООН, «обличающих» грузинскую власть в нарушении базовых прав человека и норм демократии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии