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Царьград

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На бумаге - голуби, на практике - ястребы: Британский путь к миру

На бумаге - голуби, на практике - ястребы: Британский путь к миру

Современные усилия по предотвращению вооружённых конфликтов оказываются под серьёзным давлением на фоне глобального сокращения внешней помощи.

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