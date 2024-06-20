Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Увольняют целыми сменами» – могилизация добралась до украинских пожарных и спасателей  

«Увольняют целыми сменами» – могилизация добралась до украинских пожарных и спасателей  

На Украине сотрудников ГСЧС заставляют увольняться целыми сменами, чтобы отправить их на фронт.  Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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