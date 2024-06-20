На Украине сотрудников ГСЧС заставляют увольняться целыми сменами, чтобы отправить их на фронт. Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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