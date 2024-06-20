«Увольняют целыми сменами» – могилизация добралась до украинских пожарных и спасателей  

На Украине сотрудников ГСЧС заставляют увольняться целыми сменами, чтобы отправить их на фронт. Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».