Политика как он...
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Политика как она есть

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Мадуро: Запад вступил в фазу безумия, разрешив ВСУ удары вглубь территории РФ

Мадуро: Запад вступил в фазу безумия, разрешив ВСУ удары вглубь территории РФ

Страны Запада, разрешив Украине наносить удары своими ракетами по территории России, вступили в фазу безумия и мести.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Байдену уже все равно, хочет посмотреть на реакцию  России? и добиться быстрого успеха большими поставками оружия под занавес демократов?
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11 час.
владимир рябченко
Они из этой ФАЗЫ никогда в истории не выходили... Просто сейчас она(&quot;элита&quot;) входит в НЕУПРАВЛЯЕМУЮ фазу... а вот это уже серьёзно... Вменяемых в истеблишменте Запада на пальцах одной руки пересчитать можно...
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9 час.
F I
&quot;президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он сообщил, что правительства США, Франции и Великобритании позволили Владимиру Зеленскому использовать западные ракеты большой дальности для нападения на «нашу сестру Россию».&quot; Логичным будет если помимо Усраины отвечать военными ударами   в адрес  &quot;разрешительных&quot; стран  и тем болнее стран снабдивших незалежну ракетами дальнего действия ... Или как ?
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7 час.

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