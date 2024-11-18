Страны Запада, разрешив Украине наносить удары своими ракетами по территории России, вступили в фазу безумия и мести.
Мадуро: Запад вступил в фазу безумия, разрешив ВСУ удары вглубь территории РФ
Комментарии
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Светлана Петрова
Байдену уже все равно, хочет посмотреть на реакцию России? и добиться быстрого успеха большими поставками оружия под занавес демократов?
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11 час.
владимир рябченко
Они из этой ФАЗЫ никогда в истории не выходили... Просто сейчас она("элита") входит в НЕУПРАВЛЯЕМУЮ фазу... а вот это уже серьёзно... Вменяемых в истеблишменте Запада на пальцах одной руки пересчитать можно...
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9 час.
F I
"президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он сообщил, что правительства США, Франции и Великобритании позволили Владимиру Зеленскому использовать западные ракеты большой дальности для нападения на «нашу сестру Россию»." Логичным будет если помимо Усраины отвечать военными ударами в адрес "разрешительных" стран и тем болнее стран снабдивших незалежну ракетами дальнего действия ... Или как ?
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7 час.
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