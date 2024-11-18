Мадуро: Запад вступил в фазу безумия, разрешив ВСУ удары вглубь территории РФ

Светлана Петрова Байдену уже все равно, хочет посмотреть на реакцию России? и добиться быстрого успеха большими поставками оружия под занавес демократов?

владимир рябченко Они из этой ФАЗЫ никогда в истории не выходили... Просто сейчас она("элита") входит в НЕУПРАВЛЯЕМУЮ фазу... а вот это уже серьёзно... Вменяемых в истеблишменте Запада на пальцах одной руки пересчитать можно...