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Эксперты оценили перспективы возобновления Россией и США прямого авиасообщения

Эксперты оценили перспективы возобновления Россией и США прямого авиасообщения

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Сложность с возобновлением прямого авиасообщения между РФ и Соединенными Штатами возможно урегулировать уже в течение ближайших двух месяцев, но при условии снятия "авиационных" санкций и решения вопроса с визами.

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