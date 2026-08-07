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Царьград

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"Сначала всех заманивают, потом лечат". Больницы для игроманов за счет букмекеров. Где системная борьба с азартом?

"Сначала всех заманивают, потом лечат". Больницы для игроманов за счет букмекеров. Где системная борьба с азартом?

Что даст законопроект, который обяжет игорный бизнес оплачивать борьбу с лудоманией.В Госдуме разработали законопроект, который обяжет букмекеров оплачивать программы профилактики игровой зависимости и социальной рекламы.

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