"Сначала всех заманивают, потом лечат". Больницы для игроманов за счет букмекеров. Где системная борьба с азартом?

Что даст законопроект, который обяжет игорный бизнес оплачивать борьбу с лудоманией.В Госдуме разработали законопроект, который обяжет букмекеров оплачивать программы профилактики игровой зависимости и социальной рекламы.
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