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Оставшиеся без отопления жители Электростали развели на улице огонь

Оставшиеся без отопления жители Электростали развели на улице огонь

В некоторых домах отопления в этом сезоне не было вовсе.фото: pixabay.com/etadly--> Жители восточной части Электростали Подмосковья разожгли костер на улице, чтобы согреться и привлечь внимание властей к проблемам.

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