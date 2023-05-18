Военное обозрение

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Военный эксперт из ЛНР: Командование ВСУ запретило офицерам посещать передовые позиции

Военный эксперт из ЛНР: Командование ВСУ запретило офицерам посещать передовые позиции

Украинское военное командование не разрешает офицерам ВСУ бывать на передовых позициях из соображений безопасности.

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