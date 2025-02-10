В Госдуме рассмотрят законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам

Депутаты Государственной думы от Либерально-Демократической партии России внесут на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о перерасчёте страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года, исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).