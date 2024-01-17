Тест на уровень образованности: узнайте, можно ли назвать вас эрудированным человеком

Всего семь вопросов фото: Shutterstock/Fotodom.ruСчитаете себя эрудированным человеком? А готовы побороться за это звание? Тогда предлагаем вам пройти наш тест, в котором всего семь вопросов из совершенно разных областей жизни.
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