В пригороде Тамбова строят базу отдыха на 12 домиков

В пригороде Тамбова в районе реки Цна приступили к строительству базы отдыха "Четыре сезона". Проект благоустройства территории прошёл конкурсный отбор министерства туризма области и получил грант в размере 17,4 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии