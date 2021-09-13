В День города дети "пошумели" на открытии ювелирного магазина

Вчера, 12 сентября, в центре Уссурийска прошло открытие ювелирного магазина "Золотая мастерская №1". Праздник совпал с Днем города, и собрал немало зрителей благодаря своей шоу-программе.
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