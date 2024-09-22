Это на горячее! А на сладкое — горячие фотографии горячей ведущей! фото: соцсети«Звезды в джунглях» — продолжение экстремального реалити-шоу на выживание из обоймы «Звезды в…» телеканала «ТНТ», это уже 6-й сезон проекта.
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