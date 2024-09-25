В Симферополе сегодня без света остались больше 50 улиц

В Симферополе сегодня без света остались больше 50 улицЭлектричество временно отключили для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщает «Крымэнерго».
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