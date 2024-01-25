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Вред и польза безалкогольного пива. Есть ли в нем градусы?

С появлением в магазинах безалкогольного пива многие выдохнули: «Теперь можно!» Но правда ли этот продукт безвреден и не содержит алкоголь? Можно ли пить безалкогольное пиво водителям, беременным женщинам и постящимся? Как делают безалкогольное пиво? Производство безалкогольного пива — процесс ….

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