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Reuters: Индия дистанцируется от России как поставщика вооружений, разворачиваясь в сторону США

Reuters: Индия дистанцируется от России как поставщика вооружений, разворачиваясь в сторону США

Индия уходит от российского оружия, как единственного возможного к закупке, постепенно дистанцируясь от России в оборонной сфере.

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