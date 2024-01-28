Reuters: Индия дистанцируется от России как поставщика вооружений, разворачиваясь в сторону США

Индия уходит от российского оружия, как единственного возможного к закупке, постепенно дистанцируясь от России в оборонной сфере.
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