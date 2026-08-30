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СахПресс

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ДТП с кроссовером и хэтчбеком спровоцировало серьзную пробку в Южно-Сахалинске — фото с места

ДТП с кроссовером и хэтчбеком спровоцировало серьзную пробку в Южно-Сахалинске — фото с места

На улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске 29 августа столкнулись кроссовер и хэтбек. ДТП спровоцировало длинную пробку, сообщил «СахПресс» очевидец.

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