«Отважные» штурмуют Котляровку, продвигаясь к границе Днепропетровской области (КАРТА)

«Отважные» штурмуют Котляровку, продвигаясь к границе Днепропетровской области. На новопавловском направлении штурмовые группы группировки войск «Центр» на днях бесстрашно атаковали через поля и зашли в Котляровку, преодолев глубокий ров с помощью лестниц.
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