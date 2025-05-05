«Отважные» штурмуют Котляровку, продвигаясь к границе Днепропетровской области (КАРТА)

«Отважные» штурмуют Котляровку, продвигаясь к границе Днепропетровской области. На новопавловском направлении штурмовые группы группировки войск «Центр» на днях бесстрашно атаковали через поля и зашли в Котляровку, преодолев глубокий ров с помощью лестниц.