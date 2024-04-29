Выпускница «Фабрики звезд» рассказала, как родила в туалете кофейни

Певица сама не ожидала такого поворота событий Фото: социальные сети Певицу Арину Рыженкову помнят по шестому сезону шоу «Фабрика звезд», где она была вместе с Зарой, Прохором Шаляпиным и Дмитрием Колдуном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии