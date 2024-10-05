Al Arabiya: глава исполнительного совета «Хезболлы» погиб при ударе ЦАХАЛ

Глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, считающийся основным претендентом на должность генерального секретаря ливанской шиитской организации, погиб при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту.
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