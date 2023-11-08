В Politico рассказали, почему Украина стала токсичным активом для ЕС

Украина несет за собой все больше издержек для поддерживающих ее стран Евросоюза, пишет Politico. «Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины», – считает автор публикации.