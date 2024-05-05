Александр Беглов поздравил с 35-летием общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда»

Он поблагодарил ее за вклад в сохранение истории о военном прошлом и настоящем города Губернатор Петербурга поздравил блокадников и председателя Елену Тихомирову с юбилеем общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», сообщает пресс-служба Смольного.