Евгений Федоров: В ответ на конфискацию активов Россия заберет Украину

Наказать недружественные страны рублем трудно, но Запад может это сделать за нас Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Евгений Федоров Вопрос о конфискации замороженных российских активов Европарламент планирует рассмотреть в декабре.