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Президент Зурабишвили заявила, что Грузией управляет "российское правительство"

Президент Зурабишвили заявила, что Грузией управляет "российское правительство"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страной управляет "российское правительство" и обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в фальсификации парламентских выборов, которые намечены на 26 октября.

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