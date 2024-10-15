Президент Зурабишвили заявила, что Грузией управляет "российское правительство"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страной управляет "российское правительство" и обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в фальсификации парламентских выборов, которые намечены на 26 октября.
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