Хлеб из нашего детства 16 октября отмечается Всемирный день хлеба! Помните, каким вкусным и ароматным был хлеб в детстве? Невозможно было удержаться и не надкусить корочку по дороге из магазина домой.
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Хлеб из нашего детства 16 октября отмечается Всемирный день хлеба! Помните, каким вкусным и ароматным был хлеб в детстве? Невозможно было удержаться и не надкусить корочку по дороге из магазина домой.