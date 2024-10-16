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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Хлеб из нашего детства

Хлеб из нашего детства 16 октября отмечается Всемирный день хлеба! Помните, каким вкусным и ароматным был хлеб в детстве? Невозможно было удержаться и не надкусить корочку по дороге из магазина домой.

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