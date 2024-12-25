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В двух чтениях принят закон Республики Крым, регулирующий экскурсионную деятельность

Нормы данного законодательного акта приводятся в соответствие с действующим федеральным законодательством На заключительном заседании первой сессии III созыва Государственного Совета Республики Крым под председательством главы крымского парламента Владимира Константинова 25 декабря 2024 года парламентариями приняты в двух чтениях изменения в Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК «О туристской деятельности в Республике Крым».

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