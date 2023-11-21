Шестая победа подряд: СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1

Накануне в Петербурге в «Ледовом дворце» прошла встреча двух хоккейных команд. Хозяева поля СКА выиграли у московского ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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