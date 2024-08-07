Не вздумайте пить эти помои, а не кофе: Роскачество назвал бренды, которые нельзя покупать даже по скидке Ольга ВайленкоВедущая российская организация по контролю качества товаров, Роскачество, недавно провела масштабное исследование растворимого сублимированного кофе, представленного на отечественном рынке.