Не вздумайте пить эти помои, а не кофе: Роскачество назвал бренды, которые нельзя покупать даже по скидке Ольга ВайленкоВедущая российская организация по контролю качества товаров, Роскачество, недавно провела масштабное исследование растворимого сублимированного кофе, представленного на отечественном рынке.
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