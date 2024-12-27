Капитальный ремонт многоквартирных домов Крыма

Капитальный ремонт многоквартирных домов КрымаКак работает региональная программа? Сколько должников по уплате взносов? Удалось ли в 2024-м выполнить приоритетные задачи? Какие планы на следующий год?На эти и другие вопросы в программе «Интервью 24» ответил Аламдар Амирасланов – первый заместитель генерального директора неко.