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Царьград

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Почему покупка новой квартиры грозит огромной скрытой переплатой

Почему покупка новой квартиры грозит огромной скрытой переплатой

Налог на квартиры в московских новостройках почти вчетверо выше, чем за аналогичное старое жилье.Владельцы квартир в московских новостройках, сданных после 2024 года, столкнутся с неприятным финансовым сюрпризом.

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