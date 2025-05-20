Зеленский загнал себя в прокрустово ложе

Своей непримиримой позицией Владимир Зеленский загнал себя в крайне неудобную позицию. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».