Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Соединенные Штаты, НАТО и Украина уже потерпели поражение в конфликте против России.
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