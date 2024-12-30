Снаряды и броня Русско-японской войны. Уроки и выводы Что ж, подходит к концу 2024 год. И вместе с ним завершается цикл, посвящённый снаряду и броне эпохи Русско-японской войны.
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Снаряды и броня Русско-японской войны. Уроки и выводы Что ж, подходит к концу 2024 год. И вместе с ним завершается цикл, посвящённый снаряду и броне эпохи Русско-японской войны.
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