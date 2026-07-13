БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 606 подписчиков

Уран, золото, медь, геополитика: Узбекистан решил сыграть в рискованную игру с одиозной BlackRock

Уран, золото, медь, геополитика: Узбекистан решил сыграть в рискованную игру с одиозной BlackRock

Одна из крупнейших транснациональных компаний положила глаз на ресурсы Средней Азии и российское подбрюшье Мария Кузнецова Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан Материал комментируют: Фархад Ибрагимов Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 июля принял члена совета директоров и старшего управляющего директора компании BlackRock Адебайо Огунлеси, говорится в заявлении пресс-службы президента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии