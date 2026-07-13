Уран, золото, медь, геополитика: Узбекистан решил сыграть в рискованную игру с одиозной BlackRock

Одна из крупнейших транснациональных компаний положила глаз на ресурсы Средней Азии и российское подбрюшье Мария Кузнецова Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан Материал комментируют: Фархад Ибрагимов Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 июля принял члена совета директоров и старшего управляющего директора компании BlackRock Адебайо Огунлеси, говорится в заявлении пресс-службы президента.
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