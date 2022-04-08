Расписание матчей и состав женской сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

С 8 по 14 апреля в польском Катовице пройдет женский чемпионат мира в группе В первого дивизиона, где выступит сборная Казахстана.

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