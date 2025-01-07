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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Разговоры о Трусовой на Олимпиаде-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность»

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпийских игр-2022. Последние два сезона фигуристка не выступала на соревнованиях.

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