Театр абсурда
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Театр абсурда

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РФ симметрично задействует доходы от активов иностранцев в ответ на действия Запада

РФ симметрично задействует доходы от активов иностранцев в ответ на действия Запада

Эти средства будут направляться на нужды экономики, отметил министр финансов Россия готова задействовать доходы от активов иностранных лиц как симметричную меру на действия Запада, сообщил министр финансов Антон Силуанов в комментарии телеканалу "Россия-24".

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