Юрий Стоянов рассказал о значении терпимости в новом фильме

Народный артист Юрий Стоянов поделился мыслью о преодолении эгоизма в фильме «На деревню дедушке 2». Актёр раскрывает тему терпимости, рассказывает о работе с Фёдором Добронравовым и исполнении колыбельной на съёмках, а также вспоминает друга Илью Олейникова.