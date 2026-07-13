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Царьград

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Юрий Стоянов рассказал о значении терпимости в новом фильме

Юрий Стоянов рассказал о значении терпимости в новом фильме

Народный артист Юрий Стоянов поделился мыслью о преодолении эгоизма в фильме «На деревню дедушке 2». Актёр раскрывает тему терпимости, рассказывает о работе с Фёдором Добронравовым и исполнении колыбельной на съёмках, а также вспоминает друга Илью Олейникова.

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