«Триумфы» Трампа: ЗРС С-400 на Ближнем Востоке сыграют против России

Странные люди, С-400 того времени и сейчас-совершенно разные комплексы, более того, на украине какого только ракетного вооружения не применялось, все сигнатуры сняты, проанализированы и зашиты в ПО

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Vladimir Kurbatov

Высокотехнологичное оружие продавать -- ошибка, ведь в этом и состоит преимущество одной страны над другими. А с дружескими государствами можно заключать договора - не на аренду и не на продажу, а на защиту.