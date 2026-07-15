«Триумфы» Трампа: ЗРС С-400 на Ближнем Востоке сыграют против России На лучших системах ПВО нашей страны враги намерены отрабатывать способы ее прорыва боевой авиацией НАТО.
«Триумфы» Трампа: ЗРС С-400 на Ближнем Востоке сыграют против России
Комментарии
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L
Lehanaizhe
Странные люди, С-400 того времени и сейчас-совершенно разные комплексы, более того, на украине какого только ракетного вооружения не применялось, все сигнатуры сняты, проанализированы и зашиты в ПО
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VK
Vladimir Kurbatov
Высокотехнологичное оружие продавать -- ошибка, ведь в этом и состоит преимущество одной страны над другими. А с дружескими государствами можно заключать договора - не на аренду и не на продажу, а на защиту.
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