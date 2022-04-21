В Крыму заявили о стремлении жителей юга Украины войти в состав России

Жители освобожденных от украинских националистов южных регионов Украины признаются, что хотели бы скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав России, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Жители освобожденных от украинских националистов южных регионов Украины признаются, что хотели бы скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав России, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Свежие комментарии