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В Крыму заявили о стремлении жителей юга Украины войти в состав России

В Крыму заявили о стремлении жителей юга Украины войти в состав России

Жители освобожденных от украинских националистов южных регионов Украины признаются, что хотели бы скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав России, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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